- Un centro commerciale della periferia di Firenze ha introdotto un sistema di riconoscimento delle impronte digitali dei dipendenti al posto dei tradizionali tesserini. Succede a "I Gigli", dove i sindacati sono sul piede di guerra. Per la direzione si tratta di norme di sicurezza e di risparmio economico. Per la Cgil è un tipo di identificazione troppo pesante.

Come riporta la stampa locale, d'ora in poi tutti i dipendenti (prima solo alcune categorie) dovranno entrare da un portone riservato, fuori dall'orario di apertura e sottoporsi alla verifica delle impronte digitali. In tal modo, secondo i datori di lavoro, si dimezzerebbero i costi sul personale finora adibito al controllo di chi entra ed esce.



Ma il sindacato protesta. "Qualsiasi iniziativa utile a migliorare la facilità di accesso al lavoro va bene - dice Barbara Orlandi della Cgil - Ma che l'unico sistema trovato sia un'identificazione cosi' pesante...ci sono anche strumenti come badge o pass".

Barbara Orlandi a TgCom24

"Potrebbero esserci problemi di riduzione del personale". Questa la dichiarazione della sindacalista della Cgil Barbara Orlandi a Tgcom24. "Il riconoscimento biometrico, simile al sistema di sicurezza utilizzato da alcune banche, non identifica le generalità della persona ma semplicemente l'autorizzazione ad entrare in un certo luogo. Il sistema è stato adottato più di un anno fa dal centro commerciale "I Gigli" e nessuno ha mai protestato. Probabilmente se questa notizia è uscita solo ora, suscitando tutto questo clamore, è perchè si prospetta una riduzione del personale di sorveglianza in favore della tecnologia. E questo sarebbe un problema".