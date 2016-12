foto Ansa

23:02

- Dodici famiglie sono state evacuate dalla zona di Buti, sui Monti Pisani, dove poco prima delle 19 è divampato un vasto incendio. Le fiamme hanno bruciato circa cinque ettari di bosco e si sono poi estese in una vasta area della pineta che ricopre i monti a causa del forte vento. Le famiglie evacuate sono state ospitate nella scuola elementare di Buti, dove trascorreranno la notte in via precauzionale.