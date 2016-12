Si staccano i punti di sutura e muore per un'infezione: 37 indagati a Lucca

foto Ap/Lapresse 17:22 - Trentasette indagati per il decesso di un uomo avvenuto all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca), il 26 marzo, dopo un intervento chirurgico all'addome. Si tratta di 24 persone, fra medici e infermieri, più 13 tecnici di una ditta di materiali per interventi chirurgici. La vittima è un 77enne di Viareggio. Secondo i familiari i punti di sutura applicati nell'operazione si sarebbero staccati determinando un'infezione. - Trentasette indagati per il decesso di un uomo avvenuto all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca), il 26 marzo, dopo un intervento chirurgico all'addome. Si tratta di 24 persone, fra medici e infermieri, più 13 tecnici di una ditta di materiali per interventi chirurgici. La vittima è un 77enne di Viareggio. Secondo i familiari i punti di sutura applicati nell'operazione si sarebbero staccati determinando un'infezione.

Il pm Antonio Mariotti, della procura di Lucca, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A quanto si apprende, il paziente era stato ricoverato per la rimozione di poliposi all'addome. L'intervento è stato eseguito ma poi, come conferma il racconto dei familiari, vi sarebbe stato un distacco dei punti di sutura applicati alla fine dell'operazione, al punto da causare un'infezione risultata determinante per la morte del paziente.