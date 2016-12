foto LaPresse Correlati Le previsioni meteo in diretta

L'Italia è a secco, e mentre i meteorologi continuano a prevedere bel tempo e temperature sopra la media, già si comincia a temere che quest'estate si dovrà razionare l'acqua. Per far piovere ci si affida alle preghiere: un appello a pregare per il "dono della pioggia" è stato rivolto dall'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori. Il quale invita anche a riflettere sulla garanzia di "un accesso equo, sicuro e adeguato all'acqua".

Le giornate di pioggia registrate dall'autunno sono state poche, e (a eccezione delle alluvioni di settembre) con precipitazioni di bassa intensità: secondo il climatologo Giampiero Maracchi, in estate c'è la possibilità che si razioni l'acqua. "Le precipitazioni registrate da settembre sono pari al 30% dei valori normali", spiega l'esperto, preoccupato in particolare per la situazione della Toscana.



Una difficoltà, sottolinea il cardinal Betori che "non riguarda soltanto i nostri fiumi, i nostri laghi e le nostre campagne o le nostre dispense, ma mette in discussione anche il nostro stile di vita. Il problema dell'acqua infatti è di vasta portata ma chiama comunque ciascuno di noi a maggior sobrietà nei consumi e a responsabilità nell'uso di questo bene prezioso e limitato".



A livello climatologico le precipitazioni, sottolinea Maracchi, "non sono state sufficienti a riempire pozzi, fiumi e invasi. D'ora in poi, anche se dovesse piovere normalmente, l'acqua caduta non si accumulerà perché l'evaporazione la disperderà". A determinare questa situazione di siccità, secondo Maracchi, sono stati i cambiamenti climatici "che hanno provocato uno spostamento della traiettoria delle masse d'aria. Le perturbazioni si sono spostate sul Nord Europa ad alte latitudini a causa della cella tropicale di Hadley, un'area di alta pressione che si è spinta più a settentrione". Secondo il climatologo negli ultimi 10 anni questa situazione si è verificata ogni 2-3 anni circa.



Per la Coldiretti bel tempo e temperature fuori stagione avranno un drastico effetto sulla resa ad ettaro con un abbattimento del 50% della produzione in Toscana. La mancanza di piogge, stima l'organizzazione, potrebbe costare, in termini di produzione, oltre 2 milioni di quintali di grano per un valore tra 50 e 60 milioni di euro.