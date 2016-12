foto LaPresse

13:15

- Le operazioni condotte dai nuclei subacquei dei Vigili del Fuoco, dei Gos della Marina Militare, della Guardia Costiera e della polizia di Stato hanno permesso il recupero di due dei cinque corpi individuati lo scorso 22 marzo nel relitto della nave Concordia. Lo rende noto, in un comunicato, la struttura del Commissario delegato per l'emergenza per il naufragio della Costa, arenata sull'isola del Giglio.