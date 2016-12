foto Ansa Correlati Tutto sul naufragio della Concordia 19:34 - E' stato completato lo svuotamento del carburante dalla Costa Concordia, arenata all'Isola del Giglio, dopo il naufragio del 13 gennaio. "La fase di aspirazione dell'olio combustibile termina oggi - ha spiegato il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli -. La fase delle acque di sentina termineranno invece domani". - E' stato completato lo svuotamento del carburante dalla Costa Concordia, arenata all'Isola del Giglio, dopo il naufragio del 13 gennaio. "La fase di aspirazione dell'olio combustibile termina oggi - ha spiegato il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli -. La fase delle acque di sentina termineranno invece domani".

"Oggi possiamo parlare di un traguardo importante, per poi voltare pagina non solo dal punto di vista turistico, ma anche sull'aspetto che riguarda la rimozione della nave", ha spiegato.



Quella dell'avvenuto svuotamento del carburante, ha aggiunto il sindaco, "è una notizia che premia l'impegno e il mio personale ottimismo, perché ho sempre cercato di essere positivo, avendo valutato tutti gli elementi di un'operazione priva di smagliature, perché effettivamente abbiamo messo in campo il massimo dell'esperienza e del know-how mondiale".



Trovati i corpi di cinque dispersi

Sono stati individuati i corpi di cinque dispersi nel naufragio della Costa Concordia. Lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, oggi sull'Isola. I cadaveri sono stati ritrovati nella parte sommersa dello scafo.