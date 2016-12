foto Ansa Correlati Tutto sul naufragio

09:48

- "Racconterò la mia verità". Così Francesco Schettino, comandante della Costa Concordia naufragata all'isola del Giglio, intende raccontare in un libro di prossima pubblicazione (l'editore sarà con tutta probabilità americano) la sua versione dei fatti. Schettino, che non ci sta a passare per il "capitan codardo", è ai domiciliari accusato, tra l'altro, di omicidio plurimo colposo, naufragio, abbandono di incapaci.