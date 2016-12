foto Da video 17:10 - Momenti di paura per l'ex ministro Renato Brunetta. Un uomo di 46 anni è stato fermato dagli uomini della Digos mentre si avvicinava all'esponente del Pdl dopo un incontro al quale Brunetta aveva partecipato in un hotel di Firenze. Nascosti sotto il giubbotto aveva una pistola scacciacani, due pugnali da sub e uno sfollagente telescopico. L'uomo sarebbe militante di un movimento di estrema destra. - Momenti di paura per l'ex ministro Renato Brunetta. Un uomo di 46 anni è stato fermato dagli uomini della Digos mentre si avvicinava all'esponente del Pdl dopo un incontro al quale Brunetta aveva partecipato in un hotel di Firenze. Nascosti sotto il giubbotto aveva una pistola scacciacani, due pugnali da sub e uno sfollagente telescopico. L'uomo sarebbe militante di un movimento di estrema destra.

L'uomo si chiama Alessandro Giusti ed è residente a Calenzano. In passato era già stato accusato di estorsione e porto d'armi abusivo. Il mese scorso gli era stato notificato il divieto di porto d'armi per uso sportivo ma nonostante questo aveva la pistola caricata a salve.



L'uomo, quando il convegno stava per finire, si è avvicinato al tavolo dove era seduto l'ex ministro ma la digos di Firenze, che lo stava seguendo, lo ha subito fermato. Al momento è in corso la perquisizione nella sua casa.