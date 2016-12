Concordia, class action da 500 milioni di dollari

foto Ansa 20:12 - Nella class action che hanno promosso contro la compagnia i circa 200 naufraghi della Costa Concordia chiedono complessivamente 500 milioni di dollari di risarcimento. Lo ha riferito l'avvocato Manuel Von Ribbeck, che li rappresenta. Il legale americano ha parlato di una richiesta di "danni punitivi" perché "se non ci sarà una sanzione adeguata, la compagnia non effettuerà quegli accorgimenti che servono al momento dell'emergenza". - Nella class action che hanno promosso contro la compagnia i circa 200 naufraghi della Costa Concordia chiedono complessivamente 500 milioni di dollari di risarcimento. Lo ha riferito l'avvocato Manuel Von Ribbeck, che li rappresenta. Il legale americano ha parlato di una richiesta di "danni punitivi" perché "se non ci sarà una sanzione adeguata, la compagnia non effettuerà quegli accorgimenti che servono al momento dell'emergenza".

"La Carnival non investe nella sicurezza e non addestra l'equipaggio e soprattutto non cura l'aspetto dell'addestramento dei passeggeri nelle procedure di sicurezza" ha spiegato l'avvocato statunitense. La sua richiesta, ha aggiunto, si basa sulla logica di "danni punitivi" che si calcolano sui profitti realizzati dalla compagnia nell'anno precedente all'incidente.



Ballerina: "In plancia non c'era nessuno"

Intanto, Rose Metcalf, ballerina inglese che faceva parte del personale di bordo della Costa Concordia e sopravvissuta al naufragio, che partecipa alla class action, ha reso una testimonianza su quei tragici momenti. "In plancia non c'era più nessuno: sono corsa subito dopo l'annuncio che tutto andava bene e poco prima che venisse dichiarato l'abbandono della nave". Subito dopo la collisione era andata al suo punto di raccolta, come da protocollo, aveva guardato verso il ponte di comando "ma - ha detto - non c'era piu' nessuno. Ho visto molti ufficiali che aiutavano i passeggeri, ma non ho visto nessuno di quelli di comando, Schettino incluso".



"A Natale un altro inchino"

La donna ha rivelato poi di un altro episodio di "inchino", avvenuto a Natale 2011. "Mentre ero al lavoro sempre sulla Concordia, mi accorsi che stavamo passando vicino ad un'isola, non saprei quale. Ho chiamato in plancia e mi avevano assicurato che era tutto a posto".



"Domnica, non la conosco"

"Non conosco Domnica - ha poi detto riferendosi a Domnica Cermotan, la giovane moldava vista la sera del naufragio con il comandante Francesco Schettino - so che aveva lavorato con la Costa, ma non era in questa crociera tra l'equipaggio".