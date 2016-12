foto Dal Web Correlati Pisa, scompare una 44enne 11:48 - Potrebbe arrivare dall'analisi della memoria di due telefonini scomparsi la soluzione del - Potrebbe arrivare dall'analisi della memoria di due telefonini scomparsi la soluzione del giallo su Roberta Ragusa , la donna di 44 anni che ormai da due mesi manca da casa a San Giuliano Terme, nel Pisano. E' il legale del marito, accusato di omicidio, a fare queste rivelazioni. I telefoni apparterebbero all'uomo e a un'altra donna, forse la sua amante.

I due cellulari sarebbero quelli appartenuti ad Antonio Logli e a Sara Calzolaio, 28 anni, impiegata come segretaria nell'autoscuola di famiglia, dove lavorava anche Roberta Ragusa, e prima ancora baby sitter dei figli della coppia. "Anche su questa ragazza non posso dire nulla - ha spiegato l'avvocato Roberto Cavani - se non che l'ho sentita come teste nel corso delle indagini difensive, che il codice consente di fare anche alla difesa degli indagati".



Inizialmente si pensava a un allontanamento volontario, ma è sembrato poi strano che la 44enne, titolare di un'autoscuola, non abbia contattato i suoi due figli, di 10 e di 15 anni, in caso di fuga.