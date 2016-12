Concordia, il naufragio diventa una canzone

foto Ansa Correlati Ascolta la canzone

Due sopravvissuti alla tragedia della Costa Concordia mettono in musica il loro ricordo di quel drammatico evento. Si tratta del pianista Antonello Tonna e della cantante olandese Justine Pelmelay, che insieme hanno realizzato la canzone "Il tempo si è fermato", già presente in rete su YouTube.

Quanto accaduto quella notte maledetta viene raccontato dai due artisti con frasi che parlano di "mani che raccolgono un abbraccio" e di un naufragio che "per sempre ci parlerà".



Il pianista era a bordo per lavoro, mentre la cantante stava godendosi una vacanza in crociera con il compagno Ronald van Driel. I ricavi saranno devoluti ai negozianti dell'Isola del Giglio, che la notte del naufragio aprirono le porte ai superstiti, offrendo assistenza e ospitalità.



"Avevo conosciuto la cantante olandese durante il viaggio, io lavoravo e lei era in vacanza - ricorda Tonna, autore del testo della canzone, musicata dai due olandesi - e quel maledetto venerdì 13 ci siamo esibiti insieme. Abbiamo finito alle 21. Dopo 40 minuti, la tragedia".



A qualche giorno da quel 13 gennaio, la cantante ha contattato il pianista su Facebook e poi al telefono, e insieme hanno deciso di realizzare una canzone sulla loro esperienza comune di naufraghi, incisa poi in una sala di registrazione in Olanda, e che presto sarà inserita in I-Tune.