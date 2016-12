foto LaPresse

17:23

- Si è conclusa l'udienza per l'incidente probatorio sulla scatola nera della Costa Concordia. Il gip di Grosseto, Valeria Montesarchio, ha fissato la prossima convocazione in aula per il 21 luglio. In quell'occasione i periti incaricati oggi dallo stesso giudice dovranno presentare la relazione sui 50 quesiti proposti dal gip. L'inizio delle operazioni peritali è stabilito per il 9 marzo alle 9.00 al tribunale di Grosseto.