Costa Concordia, attesa per la maxi udienza

foto Ansa Correlati Il naufragio 07:01 - E' tutto pronto al Teatro Moderno di Grosseto dove oggi si terrà l'incidente probatorio sul naufragio della Costa Concordia. Attese centinaia di persone. Per le indicazioni affissi cartelli in cinque lingue. Le prime file della platea sono riservate ai difensori delle parti offese e ai consulenti tecnici. Sul palco disposti tre tavoli. L'udienza durerà molte ore: solo l'appello, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, conta 4.229 nomi. - E' tutto pronto al Teatro Moderno di Grosseto dove oggi si terrà l'incidente probatorio sul naufragio della Costa Concordia. Attese centinaia di persone. Per le indicazioni affissi cartelli in cinque lingue. Le prime file della platea sono riservate ai difensori delle parti offese e ai consulenti tecnici. Sul palco disposti tre tavoli. L'udienza durerà molte ore: solo l'appello, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, conta 4.229 nomi.

All'udienza non prenderà parte il comandante Francesco Schettino. "Non parteciperà all'incidente probatorio perché non è utile a nessuno che faccia un viaggio di 850 chilometri soltanto per essere presente. Non è necessario e forse con il clima che si è creato attorno a lui è forse anche un po' pericoloso", ha detto il suo avvocato, Bruno Leporatti.



Durante l'incidente probatorio sarà vietata ogni tipo di ripresa. Le forze dell'ordine hanno ricevuto incarico di non far entrare macchine fotografiche, apparecchi video o audio. Un'area di due ettari a ridosso del centro storico sarà sottoposta a speciali controlli, con due strade e una scuola che sono state chiuse per prevenire problemi di ordine pubblico e disagi. Gli alberghi cittadini registrano il tutto esaurito, e sono molte le testate giornalistiche italiane e straniere che seguiranno l'evento.