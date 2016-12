Costa, Schettino: "Per me era finita"

foto Ansa Correlati Dossier

23:29

- "Io non avevo neanche il giubbotto di salvataggio, perché non era mia intenzione abbandonare la nave". Lo ha detto il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino durante l'interrogatorio davanti al gip del 17 gennaio. "Tutti quanti avevano indossato i giubbotti, per me... - aggiunge ancora Schettino - la mia vita in quel momento era distrutta, cioè a me non interessava più il giubbotto, basta... cioè per me era finita".