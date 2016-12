Dopo la verità su Bergamini, Petrini tuona: "L'omosessualità fa tremare il calcio"

"Non sarà neanche questo a far saltare il calcio - racconta Petrini oggi quasi completamente cieco e gravemente malato, forse per le sostanze dopanti che lui stesso ha più volte raccontato essergli state somministrate durante la sua carriera -. Il mondo del pallone rischia di esplodere per il connubio con la criminalità e quando arriverà lo scandalo dei calciatori gay".



"Le società e gli sportivi hanno cercato di nascondere il più possibile la realtà, ma il mondo del calcio non è esente dai vizi. Per anni hanno detto "Petrini è un matto". Oggi con la riapertura del caso di Bergamini forse si dimostra che non lo sono e che non ho mai scritto assurdità".



Perché Bergamini è morto?

"Bergamini è morto perché, dopo essere finito in un giro di droga, ha deciso di uscirne. Ma quando ha solo accennato di voler chiamarsi fuori, ha firmato la sua condanna a morte. In molti sapevano e in molti hanno taciuto: impossibile credere che Padovano, suo compagno di squadra e amico, non sapesse. Anzi gli sviluppi che la vicenda di Padovano ha avuto (condannato per spaccio di stupefacenti), conferma quello che io avevo intuito e scritto ne Il calciatore suicidato".



Le società hanno cercato di nascondere la verità?

"Il mondo del calcio cerca di far apparire un'immagine diversa rispetto alla realtà. Ma come si è visto con il calcioscommesse prima o poi lo scandalo esplode".



Droga, scommesse: il mondo del calcio sembra ormai messo a dura prova dagli scandali, c'è qualcosa che potrebbe metterlo in crisi?

"Prima o poi si ammetterà la presenza di giocatori omosessuali. Per ora si sta cercando di nasconderlo: troppo "machi" gli italiani per accettare l'idea che i giocatori di calcio possano essere gay. Ma come si fa a credere che non ce ne siano? Secondo una recente statistica fra gli sportivi professionisti sono il 10%: possibile pensare che i calciatori solo non lo siano? Pensate che noi giocatori siamo uomini diversi dagli altri? Prima o poi esploderà".



Quale è il livello di coinvolgimento secondo lei dell'ultimo scandalo calcioscommesse?

"Il calcioscommesse di oggi sta diventando pericolosissimo per i giocatori, perché adesso è coinvolta la criminalità: ci sono gli zingari, i cinesi, c'è di tutto...e il giorno che i calciatori non sapranno far fronte ai debiti che hanno, succederà un casino che non finisce più. Questa è la mia opinione, vedremo..."

Cecilia Pierami