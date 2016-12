foto Dal Web Correlati Dossier 10:05 - E' polemica dopo le - E' polemica dopo le ultime dichiarazioni della hostess moldava Domnica Cemortan al Daily Mail. I legali del comandante Francesco Schettino valutano se ci siano gli estremi per una querela. "Leggeremo con attenzione tutto quanto ha detto la signorina Cemortan e valuteremo l'eventualità di una denuncia per diffamazione", fanno sapere gli avvocati Bruno Leporatti e Alessandro Antichi.

Come riporta il quotidiano La Stampa, i due difensori bollano la confessione della moldava al tabloid britannico come "una brutta speculazione su una vicenda che peraltro non ha alcun rilevanza processuale".



Il capitano della Costa Concordia Francesco Schettino "mi rispettava", "ci siamo baciati" la sera dell'incidente, e se non fosse stato per il naufragio, "prima o poi saremmo finiti a letto", ha detto Domnica al Daily Mail. Al momento dell'urto, racconta la ragazza, Schettino si trovava sul ponte di comando della nave.



Nell'intervista la hostess, che lavorava per la Costa Crociere ma che nel fatale viaggio era a bordo della nave in veste di passeggero, afferma di voler chiarire la sua posizione con la stampa, dopo essere stata più o meno chiamata in causa dai media come la donna che avrebbe distratto Schettino. "Su di me è stata scritta tanta spazzatura - dice Domnica - e devo difendere la mia reputazione. Mi trattano come una specie di 'femme fatale', ma io non vado a letto con tutti", si difende la giovane.



"Sì ero molto attratta da Capitan Schettino e lui mostrava un chiaro interesse per me. Ammetto di aver avuto una cotta per lui perché‚ era bello e affascinante", dice lei, "ma non abbiamo fatto sesso". E lui di lei diceva: "sei bella e hai cervello".