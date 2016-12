Navi Costa, almeno 10 passaggi "a rischio"

foto Ansa Correlati Tutto sul naufragio della Concordia 14:27 - Le navi della Costa Crociere hanno fatto almeno 10 "passaggi ravvicinati" all'isola del Giglio. E il 14 agosto scorso la Concordia passò ad una distanza di circa 150 metri e ad una velocità di 17 nodi, proprio come il 13 gennaio quando poi è naufragata. Lo sostengono le consulenze tecniche dei legali di molti passeggeri, Pietro Ilardi e Francesco Compagna e lo studio Clifford di Chicago, consegnate ai pm di Grosseto. - Le navi della Costa Crociere hanno fatto almeno 10 "passaggi ravvicinati" all'isola del Giglio. E il 14 agosto scorso la Concordia passò ad una distanza di circa 150 metri e ad una velocità di 17 nodi, proprio come il 13 gennaio quando poi è naufragata. Lo sostengono le consulenze tecniche dei legali di molti passeggeri, Pietro Ilardi e Francesco Compagna e lo studio Clifford di Chicago, consegnate ai pm di Grosseto.

Nella memoria i legali - che assistono diversi passeggeri italiani e stranieri che erano a bordo della nave - sostengono che quella dell' "inchino" è una consuetudine per le navi della Costa. Una prassi che, affermano ancora gli avvocati, emergerebbe chiaramente dal libro scritto dal comandante Mario Palombo (allegato alla memoria) e presentato proprio su una delle navi della Costa. Complessivamente sono una decina i passaggi delle navi individuati e coinvolgono quattro diversi comandanti.



"Indagare i vertici della Costa"

Gli avvocati Ilardi e Compagna chiedono quindi di iscrivere i vertici della Costa Crociere nel registro degli indagati. "Alla luce degli elementi acquisiti - sostengono - l'iscrizione è un atto dovuto in quanto sono state violate le più elementari norme di sicurezza. Invece di sanzionare i comandanti" per i passaggi ravvicinati vicino alla costa, la società "avrebbe considerato i passaggi radenti come un titolo di merito". "Siamo sicuri - concludono - che in vista dell'incidente probatorio la Procura di Grosseto valuterà questi elementi con la dovuta attenzione al fine di garantire il pieno rispetto delle norme processuali".