Livorno, affonda barca: un morto

16:17

- Una persona è morta in seguito all'affondamento di una piccola imbarcazione al largo di Castiglioncello (Livorno). Due dei tre natanti a bordo sono stati messi in salvo e trasportati in ambulanza all'ospedale di Cecina, dove si trovano in condizioni non gravi. Il corpo del terzo occupante della barca è invece stato ritrovato ormai senza vita dai soccorritori.