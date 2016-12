Livorno, affonda natante: un morto

foto LaPresse 16:17 - Una piccola imbarcazione da diporto è affondata al largo di Castiglioncello, in provincia di Livorno. A bordo c'erano tre uomini, tutti italiani: due sono stati soccorsi e tratti in salvo mentre un altro è morto. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera dopo che un'altra imbarcazione aveva dato l'allarme. - Una piccola imbarcazione da diporto è affondata al largo di Castiglioncello, in provincia di Livorno. A bordo c'erano tre uomini, tutti italiani: due sono stati soccorsi e tratti in salvo mentre un altro è morto. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera dopo che un'altra imbarcazione aveva dato l'allarme.

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Tra i primi passeggeri a essere soccorsi, grazie all'intervento di un altro natante, un 60enne che ha raccontato dell'ammaraggio del cabinato da diporto di 7 metri in cui si trovava insieme ad altre due persone, due quarantenni.



L'equipaggio dell'imbarcazione ha subito dopo girato la segnalazione alla Capitaneria di porto che ha iniziato le ricerche attraverso due motovedette e un elicottero della Guardia costiera, una motovedetta dei carabinieri e una motovodetta della Guardia di finanza.



Il corpo del terzo occupante della barca sarebbe stato trovato morto dai soccorritori. I due salvati sono stati trasportati al porto di Cala de' Medici (Rosignano) e poi trasferiti in ambulanza all'ospedale di Cecina. Non sarebbero in gravi condizioni.