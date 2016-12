Livorno, spari al posto di blocco

14:33

- Sparatoria in strada in provincia di Livorno. Due poliziotti, dopo essere stati raggiunti da un fendente, hanno infatti sparato per difesa contro un uomo di Lecco, che era stato precedentemente fermato con la sua Mercedes per un controllo di routine. I due agenti hanno poi inseguito sulla A12 e raggiunto nel paese di Donoratico l'aggressore, che nel frattempo era scappato. L'uomo guarirà in 30 giorni mentre gli agenti in 20.