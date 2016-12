Concordia, scoperto l'autore del filmato sulla plancia: è uno dei fotografi di bordo

foto Tgcom24 Correlati Esclusiva Tg5 caos in plancia e Concordia a picco

Il video mostrato in esclusiva dal Tg5 alcuni giorni fa, che riprende la plancia della Costa Concordia subito dopo l'impatto, è stato girato da uno dei fotografi di bordo. E' quanto si apprende da fonti investigative. Smentita inoltre la manipolazione del filmato: i buchi temporali di cui si è parlato erano in realtà dovuti allo spegnimento della telecamera. Proseguono gli interrogatori in Procura, forse nelle prossime ore altri indagati.

I pm di Grosseto hanno interrogato fino a tarda sera tre ufficiali della Costa, Roberto Bosio, comandante in seconda, Salvatore Ursino, secondo ufficiale di coperta, e Giovanni Iaccarino, a cui sono state fatte domande anche relative a chi possa aver girato il video. Nei prossimi giorni gli inquirenti convocheranno in Procura il capo dei fotografi di bordo della Costa Concordia.



Il giallo dei buchi temporali

Sembra intanto risolto il mistero degli orari del video. Fin da subito, del resto, il Tg5 ha precisato che le immagini partono alle 22.14 ora italiana mentre la scritta che appare in sovraimpressione è un'ora avanti, così come è sbagliato il mese (febbraio invece di gennaio): è evidente che si tratta di un mancato aggiornamento della telecamera con cui sono state fatte le riprese la sera del 13 gennaio.



Quanto ai due "buchi temporali", due interruzioni di alcuni minuti dalle 23.17 alle 23.25 e dalle 23.33 alle 23.37, secondo gli esperti in quegli attimi chi ha girato le immagini probabilmente ha spento la telecamera. E' improbabile che ci sia stata una manipolazione, il video appare integro e alla ripresa dopo ogni interruzione viene indicata l'ora di quel momento.