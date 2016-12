foto Dal Web 12:34 - E' scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, Roberta Ragusa, la 44enne di San Giuliano Terme di cui non si hanno più notizie da più di un mese. E' stato il marito a denunciare il fatto quando all'alba non ha trovato la donna al suo fianco sul letto. Per la Procura di Pisa, che indaga sul caso, potrebbe trattarsi di omicidio. Dalle testimonianze è emerso infatti che la Ragusa era molto legata alla famiglia. - E' scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, Roberta Ragusa, la 44enne di San Giuliano Terme di cui non si hanno più notizie da più di un mese. E' stato il marito a denunciare il fatto quando all'alba non ha trovato la donna al suo fianco sul letto. Per la Procura di Pisa, che indaga sul caso, potrebbe trattarsi di omicidio. Dalle testimonianze è emerso infatti che la Ragusa era molto legata alla famiglia.

Inizialmente gli inquirenti pensavano ad un allontanamento volontario, ma più passano i giorni, più il caso si tinge di cronaca nera. Sembra strano infatti che la 44enne, titolare di un'autoscuola, non abbia contattato i suoi due figli, di 10 e di 15 anni, se fosse fuggita.



Roberta Ragusa sarebbe stata notata sul ciglio di una strada di Gello in pigiama. I carabinieri stanno cercando di fare luce sul caso, nonostante i contorni della vicenda si facciano sempre meno chiari. Il giorno della scomparsa in casa mancava il pigiama, ma i vestiti che avrebbe dovuto indossare e i suoi effetti personali erano nell'appartamento.



Si indaga tra gli amici e i Testimoni di Geova

La Procura di Pisa avrebbe anche aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti, ma la notizia non trova al momento conferme ufficiali. Le indagini si stanno concentrando nella cerchia dei conoscenti della vittima, titolare di un'autoscuola, senza tralasciare neppure gli ambienti famigliari. Gli inquirenti stanno indagando sul rapporto della Ragusa con la congregazione dei Testimoni di Geova.