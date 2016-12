Sandri,Spaccarotella si costituisce

12:05

- Luigi Spaccarotella, che la Cassazione ha condannato ieri a 9 anni e 4 mesi di carcere per l'omicidio di Gabriele Sandri, si è costituito al comando provinciale dei carabinieri di Arezzo. L'agente è uscito dalla caserma poco dopo le 11.40 a bordo di un'auto dei militari, con un cappuccio in testa per non farsi riconoscere. Spaccarotella sarà condotto in un carcere toscano per essere poi trasferito in quello militare di Santa Maria Capua Vetere.