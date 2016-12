Costa: "Rimborsi per lo psicologo"

01:35

- Un rimborso fino a 500 euro delle spese sostenute per l'assistenza psicologica per disturbo post-traumatico da stress ai naufraghi della Costa Concordia. E' quanto offre la Costa Crociere che in questi giorni ha informato i diretti interessati via lettera. Il rimborso è riservato a chi non ha riportato ferite nell'incidente del 13 gennaio davanti all'Isola del Giglio.