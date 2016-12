Costa, video Tg5: c'era chi scherzava

- C'era anche chi scherzava sul ponte inclinato della Costa Concordia, poiché non aveva probabilmente compreso cosa stava accadendo la sera del 13 gennaio, quella del naufragio. "Mamma ti voglio bene", dice rivolto alla telecamera un ragazzo. Ed un altro: "Ce la faremo". I loro volti sono sorridenti e non preoccupati mentre si fanno riprendere. E' la seconda parte deltrasmesso dal Tg5.

Nell'edizione delle 20 di venerdì erano già state mostrate lenei momenti di emergenza dopo l'impatto con gli scogli delle "Scole". Questa volta il video riprende le fasi dell'abbandono della nave, con una lunga corsa nei corridoi e lungo le scale mentre si sente l'avviso in diverse lingue ad indossare i giubbotti salvagente.In altre immagini si vedono persone in fila sul ponte della nave in attesa di imbarcarsi sulle scialuppe di salvataggio. In una sequenza si vede anche una persona che, nelle operazioni, cade in mare e viene ripescato dalla scialuppa. Altre immagini sembrano inoltre girate proprio da bordo di una delle imbarcazioni usate per portare i naufraghi a terra.Il video prosegue poi con la Costa Concordia inquadrata dalla terraferma e sempre più inclinata. Nella parte emersa si scorgono delle luci intermittenti che potrebbero essere i punti nei quali c'erano ancora persone a bordo. Anche questo filmato è stato acquisito dalla procura di Grosseto.