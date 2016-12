Incendio in casa, muore anziano

13:52

- Un uomo di 85 anni è morto in un incendio scoppiato nella sua abitazione, nel centro di Livorno. Il fatto è avvenuto in una zona residenziale della città. Sul posto sono intervenuti personale del 118, vigili del fuoco e polizia che sta effettuando i primi accertamenti. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. L'anziano, che avrebbe compiuto 86 anni a marzo, era un medico in pensione e viveva da solo.