Fucilata al volto, bimbo gravissimo

- Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile partito mentre si trovava in casa con il fratello maggiore, a Rigutino (Arezzo). Il colpo sarebbe partito da un fucile da caccia, per errore, esploso dal fratello della piccola vittima. Il bambino si trova in coma farmacologico indotto. Nel cranio del bambino sono rimasti conficcati 13 pallini. Il piccolo è stato portato in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.