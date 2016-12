Costa, il Riesame: Schettino resta ai domiciliari

foto Ufficio stampa Correlati L'album della crociera di Domnica 14:37 - Il tribunale del Riesame di Firenze ha confermato gli arresti domiciliari per il comandante della nave Costa Concordia, Francesco Schettino, respingendo quindi i ricorsi della Procura di Grosseto e della difesa. I magistrati dell'accusa chiedevano la conferma del carcere mentre i legali del comandante volevano che fosse rimesso in libertà. - Il tribunale del Riesame di Firenze ha confermato gli arresti domiciliari per il comandante della nave Costa Concordia, Francesco Schettino, respingendo quindi i ricorsi della Procura di Grosseto e della difesa. I magistrati dell'accusa chiedevano la conferma del carcere mentre i legali del comandante volevano che fosse rimesso in libertà.

Soddisfatto della decisione l'avvocato Bruno Leporatti, difensore del comandante, che, dopo aver saputo della decisione del Riesame, ha commentato: "Il sistema giudiziario funziona. I giudici del Riesame hanno applicato la legge senza farsi influenzare dalle suggestioni dell'opinione pubblica".



Schettino: sono più sereno

"Ora sono più tranquillo. Adesso pensiamo più serenamente a soffermarci sull'esame dei fatti avvenuti". Queste le parole del comandante ai suoi difensori dopo la conferma dei domiciliari.



Esclusiva "Chi": Schettino a tavola con la bionda moldava

E proprio mentre arriva questa decisione del tribunale, spunta una foto in cui Schettino viene immortalato con la misteriosa bionda moldava, Domnica Cemortan, davanti a una tavola imbandita con ostriche e granchi. L'immagine viene pubblicata in esclusiva mondiale dal settimanale "Chi" e ritrae il comandante con la hostess durante la sosta di una crociera, il 13 dicembre 2011, un mese prima della tragedia del Giglio, mentre i due si trovavano a Villefranche-sur-Mer. Il giornale dedica poi al comandante e alla ragazza un lungo servizio.



Oltre alla foto in copertina, vengono pubblicate diverse altre immagini di Domnica a bordo della Costa Concordia: la hostess viene ritratta in abito da sera davanti a una scalinata, in bikini nella rest-room della nave, in compagnia di altri membri dell'equipaggio che la tengono in braccio, nella sala cinematografica della nave, e ancora in abito elegante con alcune amiche, sempre a bordo.



Insomma, un vero e proprio album di viaggio con cui "Chi" cerca di spiegare l'identità della bionda amica di Schettino.