Concordia,corpi tra scafo e fondale

13:13

- Non è da escludersi che qualcuna delle 15 persone della nave Costa Concordia che risultano indicate come disperse si trovi incastrata tra lo scafo e il fondale. Lo ha detto il prefetto Gabrielli, commissario per l'emergenza all'Isola del Giglio, che ha anche auspicato la rimozione dello scafo in sette-dieci mesi. Infine un accenno all'impatto amibientale: i parametri delle acque del mare intorno alla Costa Concordia, "sono a norma di legge".