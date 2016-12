Rogo roulotte, morto dopo 7 giorni

21:30

- Un uomo è morto all'ospedale di Pisa dove era stato ricoverato in seguito all'incendio, una settimana fa, della roulotte in cui viveva a Lucca. L'uomo, per difendersi dal freddo, aveva acceso una stufetta nel caravan in cui poi si erano sviluppate le fiamme. Era stato ricoverato per le ustioni e per l'intossicazione dal fumo.