Pm: Schettino rischia 2.697 anni di carcere

foto Ansa Correlati Naufragio Concordia 20:18 - Il calcolo della Procura di Grosseto, che ha presentato ricorso contro i domiciliari concessi al capitano Schettino, è preciso e rigoroso: 15 anni per omicidio colposo plurimo, dieci anni per disastro da naufragio, e otto anni per ciascuno dei passeggeri abbandonati e morti in conseguenza del naufragio. In totale 2.697 anni in cella, considerando 34 vittime e 300 persone lasciate sulla Costa Concordia nella notte del naufragio. - Il calcolo della Procura di Grosseto, che ha presentato ricorso contro i domiciliari concessi al capitano Schettino, è preciso e rigoroso: 15 anni per omicidio colposo plurimo, dieci anni per disastro da naufragio, e otto anni per ciascuno dei passeggeri abbandonati e morti in conseguenza del naufragio. In totale 2.697 anni in cella, considerando 34 vittime e 300 persone lasciate sulla Costa Concordia nella notte del naufragio.

Per il pm, come spiega Il Messaggero, esiste un concreto pericolo di fuga ed è per questo che ha presentato ricorso con il quale chiede di rimandare in carcere il comandante. L'udienza davanti al Tribunale distrettuale del Riesame di Firenze, chiamato a decidere sugli arresti domiciliari concessi al comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, è durata circa 3 ore e mezzo. Il pubblico ministero della Procura di Grosseto, Stefano Pizza, ha lasciato l'udienza senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. L'avvocato Bruno Leporatti, legale di Schettino, ha dichiarato ai giornalisti che il Tribunale si è riservato la decisione che farà conoscere la sentenza probabilmente entro giovedì 9 febbraio.



I legali del capitano avevano chiesto l'annullamento dell’ordinanza ai domiciliari, proprio partendo dai contenuti del provvedimento emesso dal gip. L'evento commesso da Schettino, sottolineano gli avvocati, è "unico per dimensioni e, quindi, implicitamente qualificato irripetibile". Vale a dire che si escluderebbe la possibilità di "recidiva", dal momento che la Costa crociere lo ha anche sospeso. Il procuratore capo sostiene che già la notte del naufragio Schettino cercò di scappare dall'isola del Giglio, cosa che non gli riuscì soltanto per una serie di circostanze. E l'aver abbandonato la nave, sottolineano sempre dalla Procura, è "indicativa della tendenza a trovare una comoda via di fuga dai propri doveri, sempre e comunque".