Oggetti moldava in cabina Schettino

13:20

- Diversi oggetti appartenenti a Domnica Cemortan, la 25enne moldava presente in plancia al momento dell'incidente alla Costa Concordia, sono stati trovati dai sommozzatori nella cabina del comandante della nave, Francesco Schettino. La donna, interrogata ieri per sei ore dai pm di Grosseto come persona informata sui fatti, aveva raccontato di essere salita a bordo perché innamorata del comandante.