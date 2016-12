Pisa, la cena te la offriamo se vieni in mutande

foto Ansa Correlati Le foto dei nudi da cena 12:44 - "Se vieni in mutande, la cena te la offriamo". Promozione o solo provocazione? A spiegarlo il ristoratore autore della promozione-denuncia, Alessandro Signorini, che ha deciso di regalare da mangiare ai clienti che fossero giunti in lingerie nel suo ristorante a Forcoli, nel Comune di Palaia (Pisa). "Una iniziativa anti-crisi scherzosa - dice - per manifestare un disagio sempre più forte a causa del governo che ci ha ridotto sul lastrico". - "Se vieni in mutande, la cena te la offriamo". Promozione o solo provocazione? A spiegarlo il ristoratore autore della promozione-denuncia, Alessandro Signorini, che ha deciso di regalare da mangiare ai clienti che fossero giunti in lingerie nel suo ristorante a Forcoli, nel Comune di Palaia (Pisa). "Una iniziativa anti-crisi scherzosa - dice - per manifestare un disagio sempre più forte a causa del governo che ci ha ridotto sul lastrico".

La cena si è trasformata in un goliardico convivio surreale. Donne in baby-doll, uomini in boxer variopinti e colorati e perizomi animalier. C'è chi, dopo aver passato la "prova freddo" per entrare, è rimasto, anche durante il banchetto, quasi completamente nudo. Sotto le vesti del gioco, però, la denuncia rimane vivida, perché come dice Signorini, "le famiglie italiane sono sempre più povere".