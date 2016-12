Su eBay i reperti della Concordia

foto Dal Web 15:22 - Dal bicchiere da cocktail al gettone del Casinò, dalle chiavi elettroniche delle stanze ai modellini: gli oggetti provenienti dalla Costa Concordia sono finiti all'asta su eBay. E per avere i reperti (quanto meno per avere quelli a portata di portafoglio) fioccano le offerte da tutto il mondo: da un euro e spiccioli per una cartolina con la foto della nave arenata a centinaia di euro per le miniature del transatlantico. - Dal bicchiere da cocktail al gettone del Casinò, dalle chiavi elettroniche delle stanze ai modellini: gli oggetti provenienti dalla Costa Concordia sono finiti all'asta su eBay. E per avere i reperti (quanto meno per avere quelli a portata di portafoglio) fioccano le offerte da tutto il mondo: da un euro e spiccioli per una cartolina con la foto della nave arenata a centinaia di euro per le miniature del transatlantico.

In questo momento, in tutto il mondo, gli oggetti presenti sul sito di aste sono 36: il più costoso in assoluto è il gettone del casinò, per il quale il prezzo a base d'asta è di poco meno di 690 euro. Nessuno però, almeno per ora, sembra interessato a spendere tanto per averlo.



Più fortuna hanno i modellini della nave da crociera, che pure, con tutta probabilità, sono souvenire di vecchie crociere e non di quella fatale: eppure c'è chi è disposto a spendere fino a 140 euro per averli.



Minor fortuna hanno invece le chiavi elettroniche delle cabine: "quotate" al massimo 29 euro, non sembrano attirare l'interesse dei collezionisti, e restano quasi tutte senza offerte.



Nel mese di dicembre, prima della tragedia all'isola del Giglio, a quanto pare su eBay c'erano state solo due aste riguardanti souvenir della Concordia; ora, dopo il naufragio, sono aumentate in modo esponenziale. Mentre per le due navi "gemelle", la Costa Fortuna e la Costa Serena, su eBay viene venduto poco o niente, a riprova del fatto che sul sito d'aste i collezionisti sono a caccia proprio dei reperti del relitto.