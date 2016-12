Concordia, rimozione in 7-10 mesi

15:51

- "Per rimuovere il relitto di Costa Concordia ci vorranno dai 7 ai 10 mesi", ha detto il commissario per l'emergenza, Franco Gabrielli, nel corso del briefing all'Isola del Giglio. Per quanto riguarda gli spostamenti, invece, ha affermato: "Per quello che ci è stato fornito sono movimenti ancora fisiologici, comunque sono cose che non ci lasciano insensibili, li monitoriamo, e domani ci sarà un nuovo passaggio con il Comitato tecnico-scientifico".