Il relitto della Costa si muove, stop alle ricerche

foto Ansa Correlati Tutto sul naufragio 15:27 - Le ricerche nella Nave Costa sono state sospese. Gli strumenti che controllano il relitto hanno rilevato movimenti maggiori rispetto agli ultimi giorni (in sei ore la nave si è spostata di 3,5 centimetri) e i responsabili del comitato tecnico-scientifico hanno invitato i soccorritori a sospendere le operazioni. Le condizioni meteo-marine, come previsto, sono in netto peggioramento.

Il dato che ha fatto sospendere le ricerche, secondo quanto si apprende, sarebbe stato registrato tra la mezzanotte di ieri e le sei di oggi. Fino a sabato il relitto si spostava di 2-3 millimetri ogni ora. Le cause sarebbero, l'ingrossamento del mare e il forte vento.



"Sette mesi per rimuovere il relitto"

Per rimuovere il relitto di Costa Concordia ''ci vorranno da 7 a 10 mesi''. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Franco Gabrielli nel corso del briefing all'Isola del Giglio.