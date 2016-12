Costa, difficili condizioni meteo

10:02

- Il pontone attaccato alla Costa Concordia per le operazioni di flangiatura sui serbatoi si è staccato dalla nave, mettendosi a ridosso dell'imbarcazione per motivi di sicurezza dovuti alle condizioni meteorologiche. Le operazioni erano previste per domani. Intanto, i sommozzatori continuano a lavorare sui ponti 3 e 9 alla ricerca dei dispersi.