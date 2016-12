Sisma, Giglio: nave non si è mossa

17:13

- Avvertita all'Isola del Giglio la scossa di terremoto di questo pomeriggio, ma la Costa Concordia non si è mossa. "Gli strumenti sismici sistemati per verificare i movimenti del relitto di nave Concordia davanti al Giglio - ha spiegato uno dei membri del comitato scientifico per l'emergenza Concordia - sono andati in saturazione, ma solo perché sono tarati per segnalare movimenti millimetrici: la nave non si è mossa se non di qualche millimetro".