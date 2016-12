Costa, 3 navi scandagliano fondale

13:08

- Sono tre le navi, di Marina, Vigili del fuoco e della Capitaneria, che stanno battendo il fondale intorno al relitto della Concordia per verificare che non ci siano "persone rimaste impigliate sotto l'acqua". Lo ha confermato Franco Gabrielli, commissario per l'emergenza della Concordia. Le ricerche di eventuali corpi non proseguono quindi solo nel relitto. "Ma speranze di vita in queste condizioni non ce ne sono", ha aggiunto.