Naufraghi Costa: trovare colpevoli

19:00

- Non fermarsi soltanto alle responsabilità del capitano della Costa Concordia. E' quanto chiedono gli avvocati Francesco Compagna e Pietro Ilardi, che assistono alcuni passeggeri. "Un disastro simile non può essere ridotto a un momento di follia del comandante". I legali hanno avviato perciò indagini per verificare "eventuali responsabilità dei vertici della Costa e delle Capitanerie per la tolleranza della prassi dell'inchino".