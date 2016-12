La moglie di Schettino: "Non è un mostro"

foto Ap/Lapresse 14:25 - "Mio marito non è un mostro, è stato sempre un punto di riferimento per i suoi equipaggi". Così Fabiola Russo, moglie del comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, difende il marito in un'intervista al settimanale "Oggi" e di sé racconta: "Sono la moglie di un marinaio, sono abituata a farcela da sola. Affronto le situazioni e le risolvo". - "Mio marito non è un mostro, è stato sempre un punto di riferimento per i suoi equipaggi". Così Fabiola Russo, moglie del comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, difende il marito in un'intervista al settimanale "Oggi" e di sé racconta: "Sono la moglie di un marinaio, sono abituata a farcela da sola. Affronto le situazioni e le risolvo".

"Questa è una gogna, una caccia al colpevole. Mio marito è stato trasformato in un caso mediatico mondiale senza precedenti - dice Fabiola Russo - Lui ama le navi, le conosce a fondo, non ha mai smesso di studiarle, di volerne conoscere limiti e comportamenti. Non si è mai limitato a timonarle. Per questo per i suoi equipaggi è sempre stato un punto di riferimento, un maestro. E' deciso, fermo e lucido, analizza le situazioni, le comprende e le sa gestire".



Sul carattere del comandante, Fabiola Russo aggiunge: "Francesco a volte sembra spavaldo perché è una spanna sopra all'interlocutore, che spesso mette a tacere". Poi ricostruisce la carriera del marito per rispondere a chi ha avanzato dubbi sul fatto che Schettino non avesse la preparazione necessaria a comandare la Costa Concordia: "Non era capitato al timone in gita... Sa il fatto suo, ma anche a chi sa il fatto suo può capitare di sbagliare, se ha sbagliato".



Infine racconta il privato del comandante: il fidanzamento, il matrimonio, le crociere insieme, le giornate al mare su una piccola barca: "Una volta - dice anche - ci hanno anche multato, perché con la nostra barchetta eravamo troppo sotto costa. La nostra passione comune è la canoa: per pagaiare insieme serve essere in sintonia e io e mio marito lo siamo". Infine la moglie di Schettino attacca la stampa per lo scarso riguardo riservato a sua figlia, 17 anni: "Nei suoi confronti nessuno si è fatto scrupoli. Nessuno, prima di dare giudizi, ha pensato che lei avrebbe avuto accesso a televisione, giornali, social network. E' un'adolescente. Alla sua età anche quando va tutto bene ci sono mille difficoltà, impossibile aspettarsi da lei la forza per sopportare tutto questo".