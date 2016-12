Concordia, trovati altri due corpi

16:10

- Sono stati trovati altri due corpi durante le ricerche al relitto della Costa Concordia. Si tratta di cadaveri di donne, come ha spiegato il commissario all'Emergenza Franco Gabrielli. Si è saputo che le ultime due vittime si trovavano sul ponte 4 della nave, cioè il punto di raccolta per l'emergenza. I due corpi sono stati individuati ma non ancora recuperati. Il bilancio delle vittime sale così a 15.