Concordia, palombari aprono varco

08:12

- I palombari della Marina militare stanno per aprire con una serie di microcariche un grande varco tra il ponte 4 e il ponte 5 del relitto di Costa Concordia, per consentire un più agevole controllo della zona ristorante e dell'accesso del ponte scialuppe dove potrebbero trovarsi altri dispersi. In mattinata prevista una riunione del Comitato tecnico scientifico per decidere la data dell'avvio del prelievo del carburante.