Pisa, barista fa pagare tre cappuccini 26 euro a dei turisti spagnoli: multa di mille euro

foto Dal Web 07:50 - La cattiva abitudine di alcuni esercenti che applicano tariffe gonfiate per i turisti stranieri questa volta è costata cara a un barista di Pisa. A uno spagnolo con moglie e figlio è stato battuto uno scontrino da 26 euro per tre cappuccini e altrettante brioches. Ma il turista, appena fuori dal bar, ha denunciato l'accaduto ai vigili urbani i quali hanno elevato una multa di mille euro al gestore per non avere esposto il tariffario.

Quando gli hanno presentato il conto - venticinque euro e 80 centesimi per tre cappuccini e tre brioches - ha pagato senza fiatare. Ma appena uscito dal bar è andato dai vigili urbani ed ha denunciato l'episodio. E al proprietario del bar - un locale nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa a quanto pare non nuovo a episodi simili - è arrivata una multa da mille euro.



Il malcapitato cliente, trovando il conto spropositato, ha consegnato lo scontrino alla polizia municipale di Pisa. I vigili urbani hanno così fatto visita al locale ed hanno trovato che all'interno non era esposto nessun cartello con i prezzi al pubblico. Così è scattata la sanzione da 1.000 euro.