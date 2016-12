Concordia, 4 corpi da identificare

12:20

- "Sono al momento 12 le vittime del naufragio della nave Costa Concordia: 8 sono state identificate, 4 ancora no". Lo ha detto il commissario delegato all'emergenza, Franco Gabrielli, sottolineando come il numero dei dispersi sia ancora incerto: fino a quando i corpi ritrovati non saranno identificati non sarà infatti possibile, stornare nomi dalla lista dei dispersi.