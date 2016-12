Concordia, via analisi movimento

08:51

- Gli esperti della Protezione Civile stanno analizzando i dati provenienti dal sistema di monitoraggio che controlla i movimenti della nave Concordia, per stabilire l'origine dello spostamento che ha costretto le unità operative a sospendere le operazioni di ricerca. Attorno alla nave al momento non c'è alcun tipo di attività se non la presenza della motovedetta della Capitaneria di Porto, e le unità di Castalia.