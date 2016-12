Costa, trovato il corpo di una donna

foto Ap/Lapresse Correlati Trovato un altro corpo 00:02 - Dopo uno stop alle ricerche dei dispersi della nave Concordia dettato da un ulteriore movimento della nave, i soccorritori hanno ripreso a perlustrare il relitto e hanno trovato il corpo di una donna. Con lei salgono a 13 le salme recuperate, di cui 8 già riconosciute mentre altre quattro sono ancora senza nome. La donna si trovava al ponte numero 7. - Dopo uno stop alle ricerche dei dispersi della nave Concordia dettato da un ulteriore movimento della nave, i soccorritori hanno ripreso a perlustrare il relitto e hanno trovato il corpo di una donna. Con lei salgono a 13 le salme recuperate, di cui 8 già riconosciute mentre altre quattro sono ancora senza nome. La donna si trovava al ponte numero 7.

Un pool per riconoscere i cadaveri

Uno speciale pool della Polizia scientifica e' sull'Isola del Giglio per procedere alle identificazioni dei cadaveri che vengono recuperati all'interno di Costa Concordia. Il pool, proveniente da Roma, e' in grado di effettuare qualsiasi tipo di test specifico non ultimo quello del dna su cadaveri irriconoscibili per l'avanzato stato di decomposizione.



Schettino: "Dopo impatto andato anche in cabina"

Nei momenti dopo l'impatto, il comandante Francesco Schettino è tornato anche nella sua cabina. Lo racconta lui stesso nell'interrogatorio davanti al gip di martedì. "Sono andato in cabina mia, volevo prendere qualche registro", ha affermato. "Nel momento in cui sono andato in cabina, al buio, si erano aperti i tiretti, gli sportelli dei miei documenti, che sono tutti custoditi". "Sono praticamente scivolato, meno male che non mi sono rotto la testa sulla scrivania", riferisce. "Praticamente la nave stava così, i libri e i quaderni sono volati per terra, il pavimento è diventato scivoloso, sono dovuto andare a carponi fino all'uscita".



"Quell'inchino non l'avessi mai fatto"

"Va bene, facciamo questo inchino (come lo vogliamo definire) al Giglio e non l'avessi mai fatto!". Lo dice il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino davanti al gip. Schettino sostiene nell'interrogatorio che ci sono stati altri inchini inseriti anche sul programma. "Sul programma, sì sì. Ma noi lo facciamo anche quando facciamo la penisola sorrentina, Capri, in tutto il mondo lo facciamo questo, sì", afferma il comandante, precisando che quello del Giglio "era una cortesia, gliel'ho anteposto dal primo momento".



Schettino: "Caduto su tetto plancia"

A riprova del fatto che sulla lancia è scivolato e non si è imbarcato volontariamente per scampare al naufragio della Costa Concordia, il comandante Francesco Schettino ricorda - nell'interrogatorio reso al gip - di essersi trovato, scivolando dal bordo della nave già inclinata, sul tettino della lancia che lo ha portato in salvo sugli scogli. "Perché io poi stavo sulla tenda su della lancia, non è che mi sono imbarcato nella lancia; io sono caduto sul tetto della lancia, attenzione! Quindi - dice Schettino al gip e ai pm - se lei mi dice quanta gente ci stava dentro, non lo so neanche, perché poi sono arrivati al buio e sono scesi". Schettino ricorda, inoltre, di essere accorso al ponte 3 anche se avrebbe potuto rimanere sulla nave fino alla fine e fare "l'eroe che sono rimasto a bordo, ma la gente è morta sotto! Perché la mia preoccupazione erano le persone che stavano sulle lance di sinistra che non riuscivano ad essere espulsi", cioè a distaccarsi dalla fiancata.



Schettino: "Domnica mai in plancia"

"E' una nostra amica comune che stava a bordo, era sbarcata dalla nave...". Così il comandante Francesco Schettino parla di Domnica Cemortan nel verbale di interrogatorio del 17 gennaio davanti al gip di Grosseto quando gli viene chiesto di una signora rumena o moldava che era in plancia come riferito dall'hotel director Giampedroni. Cioè - chiede ancora il magistrato - faceva parte del personale Costa in altre occasioni? "Sì, sì faceva parte del personale Costa in altre occasioni - aggiunge Schettino - però stava fuori dalla porta, cioè non stava nella plancia, stava in retrovia; non è che stava sulla plancia dei comandi perché là non ci faccio entrare nessuno". Quindi Giampedroni l'ha vista di sfuggita perché lui ha detto che era insieme a voi sulla plancia, insiste il pm. "Glielo può chiedere, non stava su, perché io non lascio venire nessuno; stava, credo, sulla soglia d'ingresso".



Scatola nera rotta, armatore responsabile

Se venisse confermato che la scatola nera della Costa Concordia non stava funzionando correttamente al momento dell'incidente all'isola del Giglio le responsabilità sarebbero sia del comandante della nave che dell'armatore. Lo conferma un esperto della guardia costiera. I dispositivi di viaggio delle navi devono essere ispezionati e sottoposti a manutenzione regolarmente, almeno una volta ogni anno. La circostanza è tanto più importante qualora la nave trasporti un alto numero di passeggeri.



Palombo: "Armatore non chiede inchini, semmai dà ok"

"Il passaggio ravvicinato viene fatto solo su richiesta del comandante. A quel punto, la Costa può dare un'autorizzazione. Ma sono fatti occasionali. La Costa non ha nessun interesse a farsi pubblicità cosi". Lo dice "sulla base dell'esperienza" Mario Palombo, storico comandante di Costa Crociere, chiamato in causa come possibile destinatario dell'inchino della Concordia. Nell'interrogatorio davanti al gip il comandante Francesco Schettino ha sostenuto che l' inchino è stato chiesto dalla Costa per farsi pubblicità.



Dipendente Costa: "Schettino a bordo alle 23.45"

Katya Keyvanian, responsabile al servizio clienti della Costa Concordia, ha dichiarato di aver "visto passare il comandante sul Ponte 3 a prua alle 23.45" del venerdì 13 gennaio, quando la nave da crociera fece naufragio dopo aver urtato uno scoglio. Rispondendo alle domande sull'assenza del comandante dal dall'imbarcazione nei momenti successivi l'incidente, Keyvanian ha fornito l'orario preciso a conferma della presenza a bordo di Schettino.



Corteo dipendenti Costa a Genova: "Solidarietà con vittime ed equipaggio"

Sono più di un mezzo migliaio i dipendenti di Costa Crociere che hanno partecipato a Genova alla manifestazione promossa in segno di cordoglio con le vittime del naufragio, ma anche in segno di solidarietà con l'equipaggio della nave Concordia. "Non vogliamo più polemiche - ha detto uno dei dipendenti presenti al corteo- siamo qui per solidarietà, siamo una famiglia, siamo tutti uniti. Chi ha torto pagherà, ma l'equipaggio c'è".



Trovata la 13° vittima

I sommozzatori hanno trovato il corpo di una donna sul ponte n. 7 nella zona di poppa a circa 10 metri di profondità. Lo ha riferito un portavoce della Protezione civile. La posizione del corpo lascerebbe pensare che la donna avrebbe cercato di mettersi in salvo salendo sulla parte più alta della nave. Purtroppo, però, era la parte che si è inclinata verso l'acqua. La donna indossava il giubbotto di salvataggio.



Schettino: "Inchino pianificato dalla compagnia"

Intanto arrivano sui quotidiani le indiscrezioni sull'interrogatorio fornito dal capitano Schettino ai pm che indagano sul disastro. E si tratta di informazioni che, se confermate, metterebbero nei guai la compagnia. Secondo il quotidiano Repubblica, Schettino avrebbe ammesso di aver compiuto un "inchino" all'isola del Giglio ma che l'ordine era partito dalla stessa Costa. "L'inchino è stato pianificato - si legge sul quotidiano -. Mi dissero facciamo una navigazione turistica, ci facciamo vedere, facciamo pubblicità e salutiamo l'isola". "Avremmo già dovuta farla la settimana prima - ha spiegato il comandante di Costa Concordia - ma non fu possibile perché c'era cattivo tempo".



Schiettino: "L'inchino era una risposta a precedenti acrobazie"

Secondo quanto riferito da Schiettino, i comandanti della società si sfidavano in quelle acrobazie molto spesso, e l'inchino del Giglio doveva essere la "risposta" di Schettino a precedenti "acrobazie" di un suo collega, Massimo Garbarino.



Trovata la scatola nera. Schettino: "E' rotta"

E per capire cosa è successo quella notte, i magistrati puntano molto sulla "scatola nera" della Concordia che dovrebbe aver registrato tutto quello che è successo sulla plancia. Condizionale d'obbligo visto che Schettino davanti al gip avrebbe invece gettato un'ombra: "A bordo avevamo il problema che da 15 gg si era rotto il backup del Vdr e avevamo chiesto di aggiustarlo. Ma non era successo". Sulla parte alta della nave c'è il Voyage data recorder che era funzionante e registra sicuramente i dati di viaggio ma non si sa se registra le voci in plancia. Insomma, un'altra tegola del comandante verso la sua compagnia di navigazione.



Slitta il ricorso dei pm

Alla Procura di Grosseto, intanto, c'è stato un lungo vertice tra gli inquirenti, mentre è slittata rispetto alle previsioni la presentazione del ricorso al tribunale del riesame di Firenze, contro l'ordinanza del gip che ha portato alla scarcerazione di Schettino. Invece, non attrarrebbe molto l'interesse degli inquirenti la donna moldava vista con il comandante Schettino quella sera, Domnica Cermotan. Anche se lei si è detta pronta a farsi ascoltare.



Gabrielli: "Finora 4 corpi non identificati, prudenza. Possibile che a bordo ci fossero clandestini"

Finora sono stati ritrovati dodici corpi senza vita, otto identificati e quattro no. Lo ha detto il capo della protezione civile Franco Gabrielli, nel corso di una conferenza stampa, puntualizzando che "non abbiamo la certezza che queste quattro persone siano quelle della lista perciò non si può fare una semplice operazione matematica di sottrazione". Infine Gabrielli spiega che "potrebbero esserci altri corpi che si trovano dentro la nave perché erano clandestinamente a bordo" e che di conseguenza non sono presenti nell'elenco dei passeggeri che mancano all'appello.



Il caso della cittadina ungherese non presente nelle liste ufficiali

"Stiamo cercando di comprendere la vicenda di una cittadina ungherese - ha spiegato Gabrielli - che i familiari asseriscono si trovasse sulla nave in compagnia di un membro dell'equipaggio". Di fatto la donna al momento, come ha spiegato il capo della protezione civile, non essendo presente nell'elenco delle persone a bordo, non risulta nella lista dei dispersi. "Dal punto di vista formale gli ungheresi non ci hanno ancora comunicato che si tratti di una persona reclamata, ma i familiari dicono che era a bordo della nave. Potrebbe anche essere la donna che è stata ritrovata ieri" ha concluso Gabrielli, spiegando che quindi il numero dei dispersi potrebbe non essere di 24 persone, bensì di 25.