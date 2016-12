Concordia, la nave si inclina: passeggeri aggrappati alle ringhiere

- In un video amatoriale un passeggero della Costa Concordia ricostruisce, grazie alle immagini girate con il suo cellulare, i momenti più concitati del naufragio della Costa Concordia, dal momento del blackout a bordo (intorno alle 21.30, fino allo sbarco sull'Isola del Giglio (alle 4 di mattina). Fra le immagini girate, quando ancora i passeggeri erano a bordo, anche il momento in cui la nave si inclina.

dopo aver preso nella cabina il proprio giubbetto salvagente, la gente comincia ad affollare i ponti della nave, ma senza un'idea precisa di dove andare e cosa fare.Gli altoparlanti della nave diffondono un annuncio in diverse lingue:, ma nessuno spiega se e come evacuare la nave.che continuano a dare indicazioni contrastanti ai passeggerri. A rendere più difficoltosa la situazione anche le difficoltà linguistiche.Alla fine vengono aperte le ringhiere e i passeggeri salgono sulle. Ma i tentativi di calarle in acqua vanno a vuoto diverse volte. Alcuni passeggeri vengono fatti tornare sui ponti della nave.tanto da non rendere possibile ai passeggeri di rimanere in piedi se non aggrappati alle ringhiere lungo i ponti.Dopo un'attesa sfiancante, i passeggeri riescono a riprendere posto sulle scialuppe e sbarcano sull'Isola del Giglio.