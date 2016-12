Turista:"Comando si accorse errore"

12:34

- Chi era al comando della Concordia la sera del 13 gennaio si accorse che la rotta era sbagliata e diede il comando di "indietro tutta". Ma lo fece troppo tardi. Prima dell'impatto, infatti, la nave di colpo "si mise a vibrare in modo fortissimo, come se andassero indietro". Con la prua l'imbarcazione riuscì a evitare lo scoglio, ma non con la pancia, che urtò "Le Scole". Lo ha riferito una passeggera venezuelana a bordo della nave.