La nave Costa Concordia si sta lentamente, ma costantemente, muovendo verso l'abisso profondo di 70 metri. Intanto sono state sospese le ricerche, poiché è in arrivo una forte mareggiata. Si fanno dunque sempre più urgenti le operazioni per la messa in sicurezza dello scafo, allo scopo di evitare lo sversamento del carburante in mare.